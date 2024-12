Buoni spesa per Natale: come fare

E’ stato pubblicato l’avviso per ottenere i buoni spesa natalizi. Il Comune di Castel di Lama ha messo in campo per le festività l’iniziativa ‘Buoni spesa Natale 2024’, un’occasione per aiutare i cittadini: tutte le famiglie con ISEE inferiore o uguale a 15mila euro possono fare richiesta dei buoni spesa da spendere negli esercizi aderenti su tutto il territorio comunale. Si tratta di un piccolo contributo alle famiglie, per aiutarle a passare le feste di Natale in maniera più serena. Per inoltrare la richiesta è sufficiente compilare il seguente form https://forms.gle/hoCx9GY5JukximgV7. La scadenza dell’avviso è mercoledì prossimo, 11 dicembre, alle ore 23.59 Tutte le informazioni sull’iniziativa sono consultabili al seguente link: https://comune.casteldilama.ap.it/.../buoni-spesa-natale...