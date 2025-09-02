Bus: dal Qr code all’abbonamento familiare

Un qr code sulle pensiline per dare informazioni in maniera pratica e veloce, un abbonamento familiare per abbattere le spese del servizio nei nuclei numerosi: è quanto verrà discusso in una riunione che si terrà in settimana fra referenti del comune e della Start, per migliorare il trasporto pubblico locale di San Benedetto. Dopo l’incontro di sabato scorso, nel quale sono state enucleate diverse implicazioni relative all’istituzione delle nuove linee 3 e 5, l’ente rivierasco punta a migliorare ulteriormente il servizio, insistendo sulla digitalizzazione e sulle agevolazioni. Se niente è ancora stato deciso in proposito, le intenzioni però sono chiare: l’idea è di proporre alla società partecipata l’apposizione di un codice digitale in ogni fermata degli autobus della città. Un qr code da scansionare per ottenere le informazioni desiderate riguardo linee, cadenze, tariffe e percorsi. Il codice in questione infatti rimanderebbe direttamente al sito del comune, che riporta ogni genere di contenuto utile. Inizialmente si era anche pensato di commissionare la realizzazione di una specifica app digitale, ma l’ipotesi sarebbe tramontata perché considerata meno agile del semplice qr code. A spingere per l’implementazione del tpl, com’è noto, è il consigliere Stefano Gaetani. Per quanto riguarda le linee, le ultime novità sono state illustrate nei giorni scorsi: quella principale riguardava la nuova linea 3, intesa a servire la cosiddetta zona dei papi, collegandola con ospedale e cimitero. Questo perché, dalle valutazioni effettuate nei mesi scorsi, era emerso un problema di ritardi su alcune corse della linea 5, che parte da Porto d’Ascoli per raggiungere la stazione, l’ospedale e il cimitero, per via dell’intenso traffico, la lunghezza della tratta – causata dalla soppressione, 12 anni fa, della vecchia linea 3 – e per altri fattori, come le difficoltà di manovra del mezzo in alcuni punti della città.

Inoltre, con la nuova linea 5, si intende collegare organicamente i quartieri nord di San Benedetto con il centro, la stazione ferroviaria e Porto d’Ascoli, passando per viale De Gasperi e viale dello Sport. Una scelta che mira a decongestionare il traffico sulla Strada statale 16, oramai considerata impercorribile in diversi segmenti dei sette chilometri che tagliano la città rivierasca. Peraltro, questa azione di ‘alleggerimento’ dovrebbe diventare più efficace con l’apertura di via Lombroso: collegandola a viale dello Sport, linee come la 5 potrebbero passare per la nuova direttrice, percorrendo via Piemonte anziché finire in viale De Gasperi.