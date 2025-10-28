Bus navetta e campanella anticipata. San Benedetto blindata per il bis

La tensione sportiva non si è ancora spenta che già torna un nuovo derby tra Sambenedettese e l’Ascoli. Questa volta a San Benedetto e questa volta valido per la Coppa Italia di Serie C. L’incontro, in programma domani alle 15 allo stadio ’Riviera delle Palme’, arriva a soli tre giorni di distanza dal match di campionato disputato al ’Del Duca’, dove i dispositivi di sicurezza hanno funzionato. Proprio per questo, anche nella città rivierasca è stato definito un piano di sicurezza di pari livello, coordinato dalla Prefettura e dalla Questura di Ascoli Piceno, con il supporto della Polizia Locale di San Benedetto. L’obiettivo è uno solo: garantire che la sfida si svolga in un clima sereno e controllato, senza rischi per l’ordine pubblico.

Come già accaduto ad Ascoli, anche questa volta i tifosi ospiti non saranno ammessi allo stadio: la gara sarà vietata ai tifosi bianconeri, così da evitare ogni possibilità di contatto diretto tra le due tifoserie. In totale saranno impegnate oltre duecento unità delle forze dell’ordine, dislocate tra l’area dello stadio, i punti di accesso alla città e lungo il raccordo Ascoli-Mare. In particolare, saranno presidiati i ponti per prevenire lanci di oggetti al passaggio dell’autobus dell’Ascoli che comunque, una volta arrivato a San Benedetto, potrà raggiungere l’impianto senza difficoltà: il mezzo arriverà da sud e transiterà su percorsi lontani dalle zone di maggiore presenza della tifoseria rossoblù.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha espresso piena fiducia nell’organizzazione predisposta dalle autorità: "Il lavoro delle forze dell’ordine, della Questura e della Prefettura ha funzionato perfettamente ad Ascoli e sono sicuro che la stessa cosa accadrà a San Benedetto. Confidiamo in una sana giornata di sport".

Il Prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi, ha disposto una misura preventiva importante: tutte le scuole di San Benedetto del Tronto, di ogni ordine e grado, termineranno le lezioni alle 12 per evitare congestionamenti nelle aree più trafficate. Sul fronte della mobilità, l’assessore alla Polizia Locale e alla Viabilità Lorenzo Vesperini ha annunciato l’attivazione di un servizio straordinario di bus navetta, in collaborazione con la Start, operativo dalle ore 12.30 fino al termine dell’evento sportivo. Saranno attive due linee dedicate: una con partenza dal piazzale Mar del Plata (zona nord) e una dalla rotonda di Porto d’Ascoli (zona sud). Entrambe percorreranno il lungomare, con fermata nei pressi del sottopasso di via Virgilio, così da consentire ai tifosi di raggiungere comodamente l’impianto senza ricorrere all’auto privata.

L’iniziativa è volta anche a ridurre la pressione sui parcheggi delle aree adiacenti allo stadio, già limitati per motivi di sicurezza. Nel dettaglio, l’assessore Vesperini ha voluto ringraziare pubblicamente i soggetti coinvolti: "La Start per la collaborazione e la messa a disposizione dei mezzi – ha affermato – e la Polizia Locale per l’attento lavoro svolto nella definizione dei percorsi e nella garanzia della sicurezza stradale. Infine ringrazio tutti coloro che, con il proprio impegno, contribuiranno a rendere questa giornata di sport un momento di festa e orgoglio per la città di San Benedetto del Tronto".

Emidio Lattanzi