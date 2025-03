Bus pubblicitari della riviera in Costa Azzurra

Il nome di San Benedetto del Tronto ha fatto la sua comparsa negli ultimi giorni sui pullman della Costa Azzurra, in particolare nelle città di Nizza, Cannes e nel Principato di Monaco. Un particolare che non è passato inosservato alle non poche persone, del territorio piceno, che vivono o operano nel Sud della Francia. Una presenza visibile e strategica, che si inserisce nel progetto "Le Città più belle d’Italia", promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra, giunto quest’anno alla sesta edizione. Il progetto – nato come "10 Comuni" – oggi seleziona venti località italiane, una per ogni regione, con l’obiettivo di promuovere destinazioni che si distinguono per offerta culturale, esperienziale e autenticità. Accanto ai grandi nomi del turismo italiano, trovano spazio anche territori meno noti, per contrastare l’over-tourism e aprire nuovi flussi verso mete alternative. San Benedetto partecipa anche al Salone di promozione turistica ID-Weekend, in corso a Nizza dal 28 al 31 marzo. Qui la città marchigiana presenta il suo brand in un contesto internazionale, cogliendo l’opportunità di rafforzare la sua immagine sul mercato francese che è anche uno dei mercati esteri maggiormente vicino, in termini geografici, all’Italia. Da qui l’appetibilità del progetto e la decisione di prendere parte all’iniziativa di promozione turistica della Riviera delle Palme e del territorio circostante. Ma non è tutto: il progetto comprende anche campagne su riviste locali, promozione negli aeroporti e visibilità urbana. "Voglio sottolineare che siamo a Nizza per promuovere non solo la città, ma anche i Comuni del comprensorio che ci hanno fornito il loro materiale promozionale", spiega l’assessore al turismo Cinzia Campanelli. "In ogni attività che svolgiamo, abbiamo come punto di riferimento la pubblicizzazione di un’intera area che abbraccia la città e i comuni circostanti, in linea con l’obiettivo di sviluppare una destinazione turistica ben organizzata e completa". Far parte di questo circuito significa entrare in un sistema promozionale integrato, che si muove tra Francia e Principato di Monaco, e che include città come Siena, Sorrento, Ferrara, Parma, Viareggio, ma anche Fano, Urbino, Senigallia e altri Comuni delle province marchigiane. L’iniziativa mira a valorizzare tutto il territorio nazionale, grazie a un mix di eventi, fiere ed esperienze pensate per il pubblico francese.

Emidio Lattanzi