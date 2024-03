Bussola Digitale a Offida

A Offida tornano gli appuntamenti con la Bussola Digitale per offrire strumenti utili per muoversi con sicurezza e padronanza nel cercare le opportunità che passano anche attraverso il web. Per trovare nuove opportunità di lavoro online, l’appuntamento è per domani, dalle 15 alle 18, nella biblioteca maestro Portelli. L’incontro è sempre gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza. Gli operatori presenti, attraverso dimostrazioni pratiche, aiuteranno i presenti ad imparare a come trovare nuove opportunità lavorative on line. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il seguente numero: 0736/888710.

Una giornata utile per appronfondire le proprie conoscenze.