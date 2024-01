Bussola digitale al centro Pacetti: il calendario dei prossimi appuntamenti

Al Centro Pacetti di Monteprandone proseguono i corsi gratuiti del progetto Bussola Digitale. Nel mese di gennaio due gli appuntamenti il 12 sull’uso e la gestione della posta elettronica e il 26 su Spid, cie e nuove identità digitali. I successivi appuntamenti approfondiranno le seguenti tematiche: Navigare in rete in totale sicurezza (9 febbraio); Diventare bravi con i social media (23 febbraio); Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini (8 marzo); Trovare nuove opportunità di lavoro online (22 marzo). Da aprile poi prenderanno il via i corsi avanzati sui seguenti temi: C’è posta per te versione pro: Pec, Send e nuovi domicili digitali (5 aprile); Spid e Cie Master Edition e il valore legale della firma digitale (19 aprile); Rinnovo patenti da casa: il portale dell’automobilista e pagamenti con PagoPA (3 maggio); Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli (17 maggio).