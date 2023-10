Busta paga più pesante. Arretrati per il personale

Busta paga più pesante, quella di novembre, per il personale del comparto dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. L’Ast fa infatti sapere che "dopo i pagamenti del risultato per la dirigenza sanitaria avvenuti nel mese di ottobre, si potrà procedere, a novembre, al pagamento della produttività del comparto, delle progressioni economiche orizzontali dell’anno 2021, e lavorare per il conferimento degli incarichi di funzione e le progressioni economiche orizzontali dell’anno 2022". Ciò, in seguito al parere favorevole espresso lunedì scorso dal collegio sindacale della Gestione liquidatoria Asur, sia al contratto collettivo del personale del comparto, sia alla certificazione dei residui della dirigenza dell’area sanitaria. "Dopo due anni – fa sapere l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli - si definisce, con la certificazione del contratto collettivo integrativo del comparto sottoscritto con le organizzazioni sindacali, la contrattazione decentrata degli anni 2021 e 2022. Anche per la dirigenza sanitaria e per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, il mese di novembre sarà caratterizzato da una busta paga eccezionale. Si procederà, infatti, al pagamento dei tanto attesi residui degli anni precedenti. Entro fine anno l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli vorrebbe definire in maniera omnicomprensiva tutte le partite sospese con il personale dipendente afferenti agli anni pregressi, così da poter avviare, con l’anno nuovo, un colloquio sereno e costruttivo con tutto il personale, dando un nuovo slancio alla neo costituita Ast. Grazie alla ritrovata intesa tra parte datoriale e organizzazioni sindacali – conclude l’Ast - è stato possibile definire celermente, e con grande soddisfazione, le partite pregresse rimaste in sospeso da oltre 2 anni. E’ ora il momento di guardare avanti e costruire insieme la nuova Azienda sanitaria territoriale di Ascoli".

Si sblocca, dunque, il pagamento di spettanze per le quali il personale dell’Ast picena era in attesa da due anni. Questo in seguito al disco verde del collegio sindacale della gestione liquidatoria dell’Asur. Grande soddisfazione c’è da parte della direzione dell’azienda, dal 16 ottobre scorso al completo e formata dalle tre figure di direttore generale nella persona di Nicoletta Natalini, di direttore sanitario nella persona di Maria Bernadette Di Sciascio, e di direttore amministrativo nella persona di Paola D’Eugenio.

Lorenza Cappelli