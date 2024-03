Buste paghe più pesanti. Sorridono i dipendenti Ast

Busta paga più pesante, quella di marzo, per il personale della dirigenza medica, della dirigenza tecnico-amministrativa e del comparto dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Al termine delle necessarie valutazioni dell’Oiv, Organismo Indipendente di Valutazione, che ha il compito di certificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del personale sanitario, la direzione dell’Ast ha predisposto il pagamento delle corrispondenti somme economiche spettanti ad ognuno degli oltre 2.000 dipendenti. Lo stipendio dei lavoratori della sanità, infatti, prevede una parte di retribuzione fissa che viene corrisposta tutti i mesi e una parte variabile che viene data solo se vengono raggiunti obiettivi prefissati. Nel darne notizia la direzione dell’Ast si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe, sottolineando che "la positiva conclusione del percorso non è dovuto in alcun modo alle azioni delle sole organizzazioni sindacali del comparto, che continuano a stare in stato di agitazione e non si confrontano sui tavoli istituzionali con l’Azienda".

Insomma i rapporti sindacali non vivono un momento disteso, come testimoniato anche dalle proteste di venerdì da parte dei sindacati che hanno lamentato di non essere stati invitati all’incontro con il presidente della Regione Acquaroli e l’assessore alla sanità Saltamartini. Per quanto riguarda la dirigenza dell’area sanità, con lo stipendio del mese di marzo verrà corrisposta la retribuzione di risultato dell’anno 2022, nonché gli arretrati contrattuali da gennaio 2019 a gennaio 2024 dovuti a seguito dell’approvazione pochi mesi fa, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede un aumento della retribuzione tabellare. L’erogazione degli arretrati avverrà in questo mese in virtù di un accordo regionale, su impulso della direzione del Dipartimento salute regionale. Per quanto concerne, invece, la dirigenza funzioni locali e l’area del comparto, con la retribuzione del mese di marzo verranno corrisposte, rispettivamente, la retribuzione di risultato dell’anno 2022 e la retribuzione per la produttività collettiva dell’anno 2022. "Con il pagamento delle somme spettanti relative all’anno 2022, che si aggiungono a quelle effettuate dalla direzione dell’Azienda nei mesi scorsi relative a indennità 2020 e 2021, i lavoratori dell’Ast di Ascoli vengono messi alla pari di quelli delle altre aziende sanitarie regionali" conclude la nota della direzione dell’Ast di Ascoli.

p.erc.