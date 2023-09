Butta i cuccioli dall’auto, scatta il rinvio a giudizio

Ascoli, 12 settembre 2023 – Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli ha rinviato a giudizio un uomo accusato di aver abbandonato due cuccioli di Border Collie che si sono salvati, a suo tempo, solo grazie al loro attaccamento alla vita, ma anche per la lungimiranza di una donna che ha notato una busta abbandonata sul ciglio della strada e li ha recuperati. Una brutta storia a lieto fine avvenuta a inizio 2023 e che ha portato a finire sotto inchiesta un uomo di Montemonaco che, difeso dall’avvocato Simone Matraxia, deve rispondere di tentata uccisione di animali. Nei suoi confronti la Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo e dopo i necessari accertamenti, chiesto ed ottenuto che sia processato.

L’avvocato Simone Matraxia difende l’uomo di Montemonaco che deve rispondere di tentata uccisione di animali. Nei suoi confronti la Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo e dopo i necessari accertamenti, chiesto ed ottenuto che sia processato

La donna e le sue figlie il 29 gennaio scorso stavano giocando in campagna a Force, nei pressi della loro abitazione terremotata. C’era la neve in quei giorni e c’erano appena 2 gradi di temperatura. Improvvisamente hanno percepito dei guaiti provenire da una busta di plastica. Si sono avvicinate, hanno aperto il sacchetto e qui la sorpresa: all’interno c’erano due cuccioli di cane appena nati, avevano ancora gli occhi chiusi. La donna si è messa in contatto con il servizio veterinario dell’Ast di Ascoli e quindi con i volontari dell’Oasi Rifugio Appa di Appignano che hanno quindi preso in cura i due cuccioli allattandoli con latte artificiale ogni due ore. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione di Force e ai Forestali che hanno avviato le indagini per individuare chi aveva gettato il sacchetto con dentro i cuccioli ancora vivi.

Sono state acquisite le immagini registrate quel giorno dalle telecamere del Comune di Force in località Montemoro, dove sono stati ritrovati i due Border Collie. Non c’è voluto molto per verificare il passaggio di un pick up che ha accostato al ciglio della strada; dal finestrino del lato passeggero hanno visto un braccio sporgersi e gettare un sacchetto. Dalla targa dell’automezzo si è risaliti al proprietario che è stato raggiunto a casa sua, dove hanno trovato il pick up. C’erano anche alcuni cani di cui una femmina, incrocio Border Collie, spaventata, tremante con le mammelle piene di latte, segno chiarissimo che aveva partorito da poco. Il proprietario ha detto sulle prime che sapeva che la cagna doveva partorire, ma di non conoscere dove era avvenuto il parto. Messo alle strette dai carabinieri ha poi ammesso di aver buttato lui i cuccioli, convinto che fossero morti, poiché immobili. L’uomo è stato denunciato e la cagna che aveva partorito ricoverata nel rifugio sanitario di Offida. I cuccioli appena nati sono stati sequestrati.