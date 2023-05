Cabaret Amore mio, iniziano a Roma le selezioni nazionali

A Grottammare si tona a parlare di Cabaret. Il 15 maggio i dirigenti dell’associazione Lido degli Aranci si recheranno a Roma, per la prima tappa delle selezioni nazionali Nuovi Comici del 38esimo Festival di Cabaret Amore Mio!. Insieme al direttore artistico Stefano Vigilante riconfermato alla guida del Festival, vaglieranno una ventina di comici provenienti da tutta l’Italia centrale, dando così il via anche quest’anno, al più longevo concorso comico italiano che si terrà, probabilmente, nel parco del paese alto. Contestualmente l’associazione sta portando avanti il format cabaret show comicità e musica che da anni sta riscuotendo tantissimi successi in tutta la Provincia ascolana e non solo. Sulla falsa riga di Zelig, il pacchetto comico comprende un conduttore comicomusicale e due o tre artisti di fama nazionale che si alternano sul palco, con comicità differenti, il tutto condito da intermezzi musicali di alto livello. Il primo appuntamento della stagione estiva sarà a Montefiore il 20 maggio per la festa di Santa Lucia, con Gloria Conti alla conduzione, Nduccio alle battute e il ventriloquo Andrea Fratellini vincitore di Italia’s Got Talent edizione 2020.