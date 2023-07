Cabaret Amoremio Ecco la giuria del Festival

C’è grande attesa per l’edizione numero 38 del Festival Nazionale dell’Umorismo, Cabaret Amoremio di Grottammare, che andrà in scena nelle serate del 28 e 29 luglio nella Terrazza sul mare a nord della foce del torrente Tesino. Intanto è stata ufficializzata la giuria, composta da: Piero Celani (presidente Amat), Rosina Bruni (segretaria associazione Lido degli Aranci, responsabile delle selezioni), Sonja Collini (direttrice dell’Accademia del comico di Milano), Stefano Marcucci (compositore e regista), Michele Rossi (ideatore del Festival), Luca Sestili (conduttore radiofonico e di eventi culturali). I giurati valuteranno le esibizioni dei 5 finalisti emersi dalla prima fase del concorso, selezionati in una rosa tra 58 aspiranti concorrenti. Si tratta di: Fabrizio Mazzeo di Erice, Federico Maria Isaia di Nettuno, Federico Sanfrancesco di Ugento, Elisa Pagin, nata a Washington, Giorgio Principali di Roma. I concorrenti dovranno esibirsi nel corso di entrambe le serate del Festival presentando al pubblico un pezzo diverso. Il vincitore riceverà un assegno da 1.000 euro offerto dalla Città di Grottammare e un ingaggio di 3 serate a cachet corrente messo in palio dall’associazione Lido degli Aranci. I costi per l’ingresso sono: 30 euro abbonamento primo settore, 25 euro secondo settore. Biglietto singolo primo settore 20 euro, secondo settore 15 euro.

I tagliandi possono essere acquistati in tutte le biglietterie del circuito AmatVivaticket, on line su www.vivaticket.it o all’ufficio Cultura del Comune 0735.739240), negli orari 9.30-12.30 dal lunedì al venerdì e 15.30-17.30 nei giorni di martedì e giovedì. L’acquisto on line prevede maggiorazioni per diritti di prevendita. Tre le arance d’oro alla carriera: Ale e Franz (28 luglio), Enrico Bertolino e Saverio Raimondo (29 luglio).

Marcello Iezzi