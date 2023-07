’Cabaret Amoremio’, festival subito da applausi

La prima delle due serate della 38ª edizione del Festival Nazionale dell’umorismo ’Cabaret Amoremio’, firmato dal comico romano Stefano Vigilante, è andata in porto incassando applausi e consensi positivi per la qualità dei cinque concorrenti e degli ospiti, per la bravura della conduttrice e cantante Gloria Conte, dalla voce potentissima, che ha affiancato Stefano Vigilante. Tutto bello e comodo, anche il nuovo sito, nella balconata sul mare dove, però, a una certa ora arriva l’aria pungente della vallata. Unico neo, di cui si sono macchiati anche i precedenti direttori artistici, la lunghezza. Ci sono ospiti bravissimi, che sanno reggere il palco e appassionare gli spettatori, ma poi quando è ora di tagliare devono avere il coraggio di farlo. Ale e Franz, che hanno ritirato l’Arancia d’oro, premio alla carriera, sono stati eccezionali, ma se avessero evitato l’ultimo siparietto, sarebbe stato perfetto. La serata si è aperta con l’omaggio a Gigi Proietti e nel corso dello spettacolo è stato ricordato anche il giornalista Andrea Purgatori, poi il via con un’eccellente performance di Gloria Conti, toscana di Arezzo, grottammarese di adozione. Lo spettacolo del cabaret è iniziato con l’esibizione di Mauro Lazzarin, vincitore dell’anno scorso. ’Moscio’, nel rispetto del suo personaggio che definisce ’lento’.

E veniamo ai concorrenti. Il primo a calcare il palco è stato Federico Maria Isaia, seguito da Fabrizio Mazzeo e dopo un intermezzo con Nathan Kiboba che ha ironizzato sul razzismo e non solo, essendo lui di colore, la gara è andata avanti con l’esibizione degli altri tre concorrenti, nell’ordine: Giorgio Principali, Federico Sanfrancesco ed Elisa Pagin. Quasi tutti sullo stesso piano. Un compito difficile per la giuria che è in attesa della seconda esibizione. Tra gli ospiti della serata anche Yoko Yamada, bresciana, ma padre giapponese e su questo ha puntato simpaticamente il suo spettacolo, che è piaciuto. Poi il gran finale con la consegna dell’arancia d’oro ad Ale e Franz con la motivazione letta dal sindaco Alessandro Rocchi.

Marcello Iezzi