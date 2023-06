Con il Cabaret Amoremio! Tornano a Grottammare anche le manifestazioni satellite a cura dell’Associazione Lido degli Aranci: Cabaretour e Notti Magiche. Per Notti Magiche s’inizia il 15 luglio in piazza Carducci con il primo appuntamento che vedrà salire sul palco Frate Mago e Mago Salem per proseguire il 12 agosto in Piazza Fazzini con Mago Mancini ed Enrico Paris. Cabaretour invece prevede ben due appuntamenti in Piazza Carducci, il primo con Gianluca Giugliarelli e Paolo Casagrande l’Inventore, il 5 agosto e con Vincenzo Emmanuello e Rocco il Gigolo’ il 26 agosto. In piazza Fazzini, invece, unico appuntamento con la risata il 19 agosto con Alberto Alivernini e il vincitore di Cabaret Amore mio! 2022 Mauro Lazzarin. Conduce il direttore artistico del Teatro Comico di Sant’Omero, Alex De Palo. Intanto si stanno definendo le selezioni per il Festival, che hanno visto la partecipazione di più di 60 candidati.