Cabaretour saluta col pienone in piazza Carducci

In una piazza Carducci gremita, è calato il sipario su Cabaretour 2023, la fortunata rassegna comica che fa da contorno al Festival del Cabaret Amore Mio! organizzata dall’Associazione Lido degli Aranci con il patrocinio del comune di Grottammare. Una chiusura fenomenale con il comico siciliano Vincenzo Emmanuello, che ha portato sul palco il personaggio del muratore svizzero; Rocco Ciarmoli, alias Rocco il Gigolo’ di Zelig che ha esordito sul palco con il personaggio della mitica vecchietta, la Signora Assunta Cavicchioli, poi con il professore Mimmo Scarnecchia e in chiusura con il mitico Gigolò. Ma oltre alle due star hanno ben figurato, stupendo il pubblico presente, il cantante Antonio Malavolta, vincitore de Llegrotte’s Talent 2022 e il poeta grottammarese Vincenzo Massacci. In piazza Fazzini, alle ore 21.15 di oggi si svolgerà il concerto dei maestri Davide Massacci, grottammarese, al pianoforte e Julian Brodski al sassofono, che si esibiranno in duo con musiche di Morricone, Rota, Milhaud, Piazzolla, Iorio, Borne. In caso di pioggia l’evento si terrà nella chiesa di San Pio V.