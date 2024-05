Cabine elettriche in via Dandolo. Protesta e raccolta firme

Tre nuove cabine elettriche sono state installate in via Dandolo, tra il passaggio ferroviario e l’incrocio con via Dari, ma i residenti non ci stanno, e organizzano una protesta per convincere il comune a spostare questi nuovi abitacoli ad ovest dei binari. È quanto accaduto ieri mattina nelle vicinanze del Dopolavoro Ferroviario, dove una delegazione di residenti locali ha messo in piedi un picchetto per lamentarsi del cantiere che occupa gran parte della strada. Le installazioni fanno parte di un intervento più ampio, relativo alla sistemazione della rete fognaria in zona nord-ovest ‘Ballarin’. Lavori per cui si è reso necessario un investimento di oltre 1,6 milioni e che dovrebbero portare alla realizzazione di una vasca dove far confluire le acque piovane. È noto, infatti, che con bombe d’acqua o forti piogge, le strade di San Filippo Neri e Marina Centro si allagano, anche dopo poche ore di precipitazioni importanti. Per i residenti, però, l’arrivo delle cabine costituisce una novità inattesa, e perdipiù indesiderata: "Non sapevamo che sarebbero state portate delle cabine elettriche in questa via – afferma un residente – sono arrivate da circa un mese ed avranno un impatto visivo non buono sul nostro quartiere. Chiediamo che vengano spostate". Secondo gli abitanti di zona, in via Dandolo si sarebbe dovuto costruire solo la vasca. "Il cantiere è iniziato alla fine del 2021 – spiega ancora il cittadino – e per tanto tempo abbiamo avuto una porzione di via Dandolo interdetta. Abbiamo anche perso i parcheggi a spina di pesce, ma finora non abbiamo detto niente. A metà aprile, però, sono state messe queste cabine: non ne eravamo a conoscenza e riteniamo che non debbano trovarsi qui".

Giuseppe Di Marco