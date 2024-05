Cabine elettriche in via Dandolo . Raccolta firme dei residenti

Continua la protesta dei cittadini di via Dandolo, che hanno depositato delle firme per chiedere chiarimenti in merito alla realizzazione delle tre cabine elettriche lungo la strada che dà sull’area portuale. L’amministrazione però fa sapere che il progetto ora concretizzato è stato approvato da tutti gli enti coinvolti nella conferenza dei servizi. Morale della favola: c’è poco da fare, le cabine resteranno lì dove sono state messe. I residenti però non ci stanno e hanno raccolto, in meno di due giorni, circa un centinaio di firme e inviato una pec all’amministrazione comunale chiedendo l’accesso agli atti, un incontro e chiarimenti in merito all’avanzamento del cantiere e alla delocalizzazione delle cabine elettriche. L’intervento oggetto della contestazione è quello di sistemazione della rete fognaria in zona nord-ovest, per il quale si è reso necessario un investimento di 1,6 milioni: in sostanza, si tratta di realizzare una condotta con cui far fluire le acque piovane a mare, perché quartieri come San Filippo Neri o Marina Centro, in presenza di forti precipitazioni, tendono ad allagarsi.

Il problema, evidenziato dagli abitanti di zona, è che questi non sapevano che sarebbero state installate in via Dandolo anche le tre cabine elettriche necessarie a dare energia all’impianto. Una delegazione di cittadini, l’11 maggio, protestava chiedendo che queste venissero spostate ad ovest della ferrovia, nel parcheggio di via Calatafimi, dove non avrebbero avuto alcun impatto sul caseggiato. "Ma nonostante diverse segnalazioni all’Ast e ai vigili urbani – scrive Salvatore Pesce, referente di via Dandolo – ancora nessuna notizia da parte dell’amministrazione".

Continua il cittadino: "Diventa doveroso un incontro con i cittadini coinvolti per chiarire definitivamente la posizione dell’amministrazione comunale in merito all’opera che si vuole realizzare". Per il comune, comunque, la questione sarebbe già chiusa. "Il progetto è stato portato a termine e credo che entro l’estate questo nuovo sistema entrerà in funzione – risponde il vicesindaco Tonino Capriotti – voglio ricordate che ad approvare il progetto, nel dicembre 2018, furono anche la Ciip, l’Autorità portuale, la provincia di Ascoli, l’Arpam, l’Asur, Rfi, Italgas, Telecom ed Enel. Spostare le cabine per me non è fattibile, perché la pressione verrebbe esercitata sui binari. I cittadini vogliono un confronto? Valuterò la disponibilità dei tecnici per spiegare come stanno veramente le cose".

Giuseppe Di Marco