Caccia a nove medici nel Piceno

Due posti di dirigente medico di nefrologia, uno per la medicina trasfusionale, uno di otorinolaringoiatria, due per la direzione medica di presidio ospedaliero, due per la psichiatria e uno per malattie dell’apparato respiratorio, per un totale di 9 nuovi medici per la Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, oltre a un medico di oncologia per l’Ast di Macerata. Il sistema sanitario regionale assume personale per superare le carenze e intervenire sulle liste di attesa, soprattutto negli ospedali Piceni. "Dopo l’approvazione del Piano socio sanitario vogliamo colmare le carenze – sottolinea il vice presidente e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini – sfruttando tutto lo spazio finanziario del tetto di spesa. A breve verranno espletati ben 7 concorsi: le domande di ammissione sono arrivate, e in giunta abbiamo approvato le nomine per ogni commissione. Le selezioni verranno espletate velocemente in modo da avere non solo i nomi dei vincitori, ma anche le graduatorie da cui attingere per ulteriori assunzioni laddove necessarie. Il nostro sforzo è quello di ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie, comprese quelle di ultima generazione che stanno arrivando anche grazie ai fondi del Pnrr, rendere efficienti i servizi e aumentare le prestazioni per abbattere le liste di attesa".

Intanto Nursind, Usb e Nursing Up chiedono l’apertura di un tavolo di contrattazione nell’Ast di Ascoli che sia permanente e serrato. Il primo è in programma domani con all’ordine del giorno la definizione dei fondi contrattuali definitivi. "E’ imperativo – dicono Pelosi, Giuliani e Tassi – riattivare immediatamente la contrattazione, in conformità a quanto previsto dal Ccnl, al fine di negoziare i vari istituti contrattuali e sottoscrivere i contratti integrativi economici relativi agli anni 2021 e 2022".

l.c.