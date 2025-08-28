Caccia a nuovi residenti. Case all’ex caserma Vecchi: "Saranno pronte a giugno"

Termineranno a giugno, dunque per l’inizio della prossima estate, i lavori all’ex caserma Vecchi. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Fioravanti che, nelle ultime ore, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere insieme ai tecnici comunali e agli operai della ditta che sta svolgendo l’intervento. E’ in corso di esecuzione il recupero degli spazi comuni e del chiostro esterno: prevista un’area riservata ai più anziani e dieci unità immobiliari a basso costo per chi porterà la residenza ad Ascoli. "I lavori stanno procedendo secondo il programma – spiega il sindaco –. Credo che per il mese di giugno 2026 inaugureremo questo importante edificio che è oggetto di una significativa riqualificazione. Una parte della struttura sarà dedicata al circolo anziani del Colucci mentre un’altra sarà destinata ai condomini, come spazio comune. Sopra, invece, realizzeremo dieci alloggi che daremo in affitto, a canone calmierato, per tutti coloro che decideranno di vivere in città e portare nel nostro territorio comunale la propria residenza. Grazie a tutti i tecnici, i lavoratori e all’impresa che sta lavorando per il recupero di un edificio cruciale per ripopolare ancora di più Ascoli. Vogliamo realizzare un nuovo eco-sistema urbano che valorizzi le aree verdi e che sia in grado di mettere assieme accessibilità, recupero degli spazi dismessi e restituzione alla cittadinanza di luoghi di aggregazione e di incontro. La città del futuro – conclude Fioravanti – è in corso di realizzazione".

Quelli che sorgeranno all’ex caserma Vecchi, però, non saranno gli unici nuovi appartamenti realizzati in città a beneficio di chi decide di portare ad Ascoli la propria residenza. In tutto, infatti, ne verranno ricavati circa settanta grazie anche alla trasformazione dell’immobile ex Eca in via Giusti. Altri ne verranno allestiti nel complesso di San Domenico, alla Piazzarola, ma anche nelle frazioni tra Lisciano, Cavaceppo, Piagge, Venagrande e Casette di Castel Trosino. La maggior parte degli alloggi dovrebbe essere pronta entro la primavera del 2026. Va ricordato, infine, che il Comune di Ascoli ha previsto anche l’esonero dal pagamento della Tari, per i primi tre anni, per tutti coloro che hanno spostato la residenza sotto le cento torri. Il prezzo di affitto si aggirerebbe, in base all’idea iniziale, tra i 200 e i 300 euro mensili. In linea di massima, per la gestione degli affitti, l’orientamento sarebbe quello di attivare una struttura esterna alla macchina comunale ma, comunque, operativa sotto il coordinamento e secondo gli indirizzi che verranno impartiti dall’amministrazione stessa.

Matteo Porfiri