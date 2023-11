Caccia ad anatre e uova: "Un uomo è stato visto andare via con un sacco"

La presenza delle anatre alla foce dell’Albula sta appassionando cittadini e turisti, durante la bella stagionema c’è chi è preoccupato: "Ne vedo sempre di meno – afferma un nostro lettore – Non voglio pensare che vanno a finire nel forno, considerato che c’è stato qualcuno che ha rubato anche le uova". A conferma di questi dubbi arriva anche Questione natura. "Non sono bastati lo spargimento di grano avvelenato e diversi tentativi di cattura ai danni di una numerosa famiglia di anatre che si è stabilita lì, azione che avrebbe dovuto indurre il comune a prendere provvedimenti. Nella mattinata di venerdì è stato avvistato un uomo prelevare un’intera covata di uova che giaceva vicino al bordo del torrente. Erano state deposte all’interno di una piccola conca tra i ciuffi d’erba che costeggiano uno dei lati del corso d’acqua subito dopo il ponte di Via Piemonte – affermano i naturalisti - L’uomo aveva una busta con sé. Non è certo sapere con quali intenzioni abbia agito, ma fatti simili dovrebbero essere controllati. L’amministrazione sembra continui a delegare la sorveglianza ai cittadini, non assumendosi alcuna responsabilità nel preservare la fauna del nostro torrente Albula".

Marcello Iezzi