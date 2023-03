Caccia agli sponsor per gli appuntamenti di Monteprandone

Il comune di Monteprandone ha avviato un progetto di sponsorizzazione per la ricerca di soggetti disponibili a contribuire, nell’anno 2023, alla realizzazione di eventi ed opere istituzionali di rilevante valenza come il Festival letterario Piceno d’Autore, i Concerti, Monteprandone by bike, la Festa del Patrono, le iniziative di Natale, per citarne alcune. L’avviso ufficiale divulgato dal Comune è finalizzato a promuovere il territorio e le sue peculiarità, ma anche creare delle occasioni di socializzazione. Non ci sarà alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi. L’individuazione dello sponsor è basata su principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità. L’avviso è finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Per sponsorizzazione, viene precisato, si intende ogni contributo economico in beni, servizi o prestazioni provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere il proprio logo aziendale. Le sponsorizzazioni saranno impiegate a copertura di parte dei costi di realizzazione del programma culturale che sarà promosso dal Comune. Non saranno prese in considerazione sponsorizzazioni di valore inferiore a 200 euro. Le proposte di sponsorizzazione, redatte su apposita modulistica e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comune entro le ore 13 di martedì 18 aprile tramite pec o spedizione o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Modulistica e avviso sono scaricabili dal sito del Comune.