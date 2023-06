Caccia ai banditi Rapina choc in villa, indagini sulle targhe Le telecamere in aiuto

di Peppe Ercoli

Dalle telecamere in uso da qualche mese alla Polizia municipale di Ascoli ci si aspetta di individuare l’auto con la quale sono giunti ad Ascoli e si sono poi allontanati i banditi che martedì sera hanno sequestrato otto persone nella villa della famiglia Di Stefano al Sacro Cuore facendosi consegnare oro e gioielli per un bottino in corso di inventario, ma comunque certamente ingente. Le telecamere sorvegliano gli accessi principali della città rilevando in tempo reale le targhe degli autoveicoli in entrata e in uscita dalla città. Le rilevazioni finiscono in un database che può rivelarsi utilissimo per verificare chi è entrato in città, quale via di accesso ha utilizzato, cercando poi di seguirne il percorso attraverso la complessa rete di telecamere di sicurezza che sorvegliano il territorio. Non è un caso che la Questura ha immediatamente chiesto di poter accedere ai dati raccolti nella giornata di martedì nella speranza di poter individuare con quale auto i malviventi sono giunti ad Ascoli, che strada hanno percorso e soprattutto la via di fuga che hanno utilizzato. La copertura riguarda gli accessi da tutte le vie principali; pochissimi i varchi non coperti e probabilmente non noti ai banditi, benché per le modalità con cui hanno compiuto l’assalto, sono parsi piuttosto preparati all’azione.

Ritrovare l’auto è fondamentale perché si potrebbe così risalire al proprietario. Ma anche dando per possibile l’ipotesi che i malviventi abbiano usato una vettura rubata, potrebbero comunque aver lasciato all’interno tracce biologiche grazie alle quali la polizia scientifica potrebbe arrivare all’identificazione di soggetti che hanno viaggiato su quell’automezzo. E’ importante per chi indaga poter avere in questi casi fotografie degli oggetti preziosi rubati. Obiettivo dei rapinatori è certamente quello di ’fare soldi’ e non sfoggiare bracciali, orologi e orecchini. Per cui tenteranno di venderli, ma in questo caso il tempo è fondamentale, visto che non ce ne vuole molto per trasferirli all’estero.

Va tenuto anche conto che spesso gli oggetti in oro vengono fusi nel giro di poche ore per cui non rimane traccia del gioiello trafugato. Si tratta dunque di un lavoro complesso che è iniziato con la raccolta delle testimonianze delle persone presenti in villa, il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica a la caccia di tracce biologiche. I banditi erano vestiti di nero dalla testa ai piedi, col volto travisato, ma potrebbe anche bastare un capello, un pelo o, ancora, una traccia di epidermide o di saliva per identificare i soggetti estranei al nucleo familiare.