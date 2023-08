Caccia ai fondi per il fotovoltaico a palazzo Kursaal e via Firenze

Il comune di Grottammare a caccia di fondi per la realizzazione di due importanti progetti fotovoltaici necessari ad alimentare il palazzo Kursaal e il palazzo ex delegazione comunale di via Firenze. Due progetti per sfruttare l’energia solare che sono al vaglio della Regione Marche, che ha emesso un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto fino a 150mila euro, su interventi innovativi di efficientamento energetico e di utilizzo di energia rinnovabile sugli edifici pubblici comunali, non residenziali. I progetti elaborati dai tecnici comunali riguardano migliorie alla qualità dei fabbricati sopra citati e che hanno un valore complessivo di 500mila euro. Entrambi puntano al miglioramento di almeno due classi energetiche degli edifici interessati. L’accoglimento da parte della Giunta comunale è in linea con le misure di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici previste nel Patto dei Sindaci per il clima e l’energia da attuare entro il 2030. Nel primo caso, l’intervento (valutato in 64.000 euro) riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici, ad integrazione di un progetto più ampio di miglioramento dell’efficienza energetica della sala convegni-teatro già in corso di realizzazione con risorse derivanti dal Pnrr. Più ampio il secondo intervento, che ha un costo di 410.000 euro e che prevede opere di efficientamento energetico con la sostituzione degli impianti di climatizzazione e termosanitari e dei serramenti, oltre alla dotazione di pannelli fotovoltaici.