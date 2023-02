"Chi sa parli" è l’invito dell’amministrazione comunale di San Benedetto che vorrebbe identificare i responsabili dello sfregio fatto alle colonnine della balaustra sul viale Buozzi nella notte fra sabato e dominica. Se c’è qualcuno che può dare informazioni utili può farlo chiamando, anche in forma anonima, la centrale operativa della polizia locale che ieri mattina ha iniziato la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sempre ieri il Comune, tramite un proprio responsabile, ha sporto denuncia-querela per il momento contro ignito, al fine di avviare le indagini. I "balaustri", così si chiamano le colonnine spaccate a colpi di mazza di ferro, dovranno essere ricostruiti in modo rapido, ma anche nel rispetto di quelli originari che sono sottoposti a vincolo della Soprintandenza. Un danno non indifferente, poiché ne sono stati distrutti ben sei. Un atto vandalico che non trova precedenti e le forze dell’ordine sono impegnate a scoprire gli autori.