Caccia ai volontari per la biblioteca

Il Comune di Offida ha lanciato un avviso pubblico per la ricerca di volontari disponibili a partecipare alle attività culturali della biblioteca comunale ‘Maestro E. Portelli’. L’iniziativa mira ad ampliare l’orario di apertura della biblioteca, rendendola più fruibile per la cittadinanza. L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questa iniziativa per garantire un accesso più ampio ai servizi bibliotecari e promuovere eventi culturali. "I volontari – spiega l’assessore Marica Cataldi – saranno coinvolti nell’apertura della biblioteca e nell’organizzazione di attività culturali, contribuendo così alla crescita culturale della comunità". L’attività prestata sarà gratuita e i tempi di partecipazione saranno concordati in base alla disponibilità dei volontari, anche per poche ore settimanali. Si può comunicare la propria disponibilità via email a cultura@comune.offida.ap.it o al numero 0736888706, chiedendo di Serena Antonelli.