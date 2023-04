Caccia al personale Boom di posti liberi nel settore turismo "Il trend è in crescita"

di Vittorio Bellagamba

Le festività di Pasqua hanno evidenziato la difficoltà manifestata dalle aziende, soprattutto per quelle che operano nel settore turistico, a reperire personale sul territorio Piceno. Il dato di sintesi emerge dall’analisi dei dati diffusi dalla Camera di Commercio delle Marche sulla base delle statistiche elabotate del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere-Anpal. Ad Ascoli, infatti, le previsioni di assunzione ad aprile sono quindi pari a 1.740 con un incremento particolarmente considerevole, pari a +34,9%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche il mese di aprile, come già quello di marzo, infatti evidenzia un andamento che riflette la stagionalità della domanda di lavoro delle imprese orientata in tale fase dell’anno alla crescita (nel quinquennio proposto in figura solo il 2020 smentisce tale regolarità per la grave situazione legata alla pandemia e alle relative contromisure), ponendosi inoltre su un livello maggiore di quelli degli anni precedenti.

L’andamento dell’ascolano riflette quanto avviene nel resto della regione Marche. Rispetto ad aprile 2022, quindi su base annua, sia l’industria sia i servizi fanno rilevare previsioni di entrate in crescita, seppure con passo molto diverso. Essa si ferma a +13,6% per l’industria, per il calo atteso nelle costruzioni (-9,7%) che attenua la crescita delle attività manifatturiere e public utilities (+18,8%). Per i servizi la crescita tendenziale è molto intensa (+41,8%), grazie al trend favorevole di tutte le sue componenti, con un picco nel turismo (+73,5%), ma esteso anche al commercio (1.110 entrate programmate; +15,6%), ai servizi alle imprese (2.030; +27,7%) e ai servizi alle persone (1.180; +16,8%). "Dopo i risultati del 2022, che hanno superato quelli pre pandemia, l’incoraggiante performance del turismo marchigiano alla prova di Pasqua 23 e al netto del maltempo conferma il potenziale dei nostri territori e la necessità di personale del comparto accoglienza – ha detto il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini – ed è un trend che si ripropone alle soglie della bella stagione ma che quest’anno risulta ancora più forte. Puntiamo sull’ospitalità, ma ricevere è un arte, c’è bisogno di professionalità e passione: molto si può fare in questo senso anche in collegamento tra istituzioni specie quelle scolastiche e della formazione tecnica specialistica. Si parla di Liceo del Made in Italy, parlerei anche di cultura dell’accoglienza (che riguarda tutte le figure della filiera turistica: dai cuochi agli albergatori) e della cura degli ospiti come pure dei luoghi e delle eccellenze che offriamo alla loro visita".

Il borsino regionale delle professioni maggiormente richieste del mese di aprile vede svettare, per numerosità di contratti di cui si programma l’attivazione in regione, gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, che sono ben 3.230 e che da soli valgono oltre un quarto (26,6%) delle entrate previste totali.