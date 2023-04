Caccia al tesoro insieme all’Avis

L’Avis di Ascoli continua a promuovere la cultura della donazione fra le nuove generazioni. Per sensibilizzare i più giovani, in occasione del recente periodo pasquale, il gruppo giovani dell’Avis comunale ha dato vita ad una singolare caccia al tesoro che ha coinvolto nei giorni scorsi alcune location della città. Otto sono stati i vincitori al termine della sfida, intitolata ‘Caccia alla goccia’, che ha visto i partecipanti cimentarsi con un quesito al giorno sui canali social dell’Avis. Il gioco prevedeva la soluzione di indovinelli legati a luoghi nascosti di Ascoli dove poter trovare oggetti dalle sembianze di gocce, da sempre simbolo della donazione. I vincitori, che hanno trovato la goccia e che hanno ricevuto come premio un pensiero solidale per la Pasqua, sono stati: Marco Mariani, Daniele Rendina, Nicola Sanna, Christian Rendina, Denise Rendina, Matteo Franchi, Emanuele Rosati e Emidio Rosati.

l.c.