Caccia al tesoro speciale col gruppo giovani Avis

In occasione delle imminenti festività pasquali, il gruppo giovani dell’Avis comunale di Ascoli ha ideato una simpatica caccia al tesoro che coinvolgerà alcuni luoghi della città. Tutti coloro che desiderano partecipare si cimenteranno in una sfida al giorno, a partire da domani e fino al prossimo 8 aprile. Come funziona la caccia al tesoro? Sui canali social dell’Avis verrà pubblicato un indovinello. Quest’ultimo porterà in un luogo del capoluogo Piceno dove si trova una goccia gettone. Il primo giocatore che troverà la goccia gettone dovrà seguire le istruzioni scritte sopra, scattarsi un selfie e taggare le pagine social (facebook e instagram) dell’Avis comunale di Ascoli. I vincitori riceveranno come premio un dono solidale per Pasqua. Il progetto ha l’intento di promuovere i valori della condivisione, della solidarietà e dell’appartenenza sociale tra tutti i cittadini. "Il sangue – dicono dall’Avis di Ascoli – è davvero un tesoro prezioso. I giovani dell’Avis hanno scelto questo gioco per ricordarcelo. Diffondiamo i valori avisini, giocando. Quindi invitiamo a partecipare numerosi e buona caccia al tesoro, anzi alla goccia".