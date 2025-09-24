Caccia alla prima vittoria:: "A rilento solo nei risultati"

Archiviata la pesante sconfitta casalinga nel derby contro l’Ancona, l’Atletico Ascoli questo pomeriggio alle ore 15 sarà di scena al campo ‘Cannarsa’ di Termoli per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. La squadra si è allenata anche ieri al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta prima di partire per il Molise. Tutti disponibili, a parte il difensore Fortin squalificato dopo essere stato espulso per fallo da ultimo uomo nei minuti finali del derby. A presentare le difficoltà della sfida contro la compagine allenata da Fulvio D’Adderio è stato il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini.

Mister Seccardini, pronti per questa sfida?

"Ci siamo allenati bene, seppure in soli due giorni. Quelli che non hanno giocato contro l’Ancona hanno fatto un lavoro più intenso con i ragazzi della Juniores, gli altri hanno scaricato le fatiche di una gara intensa come il derby".

Farà qualche cambio nella formazione iniziale?

"Sicuramente, anche perché tutti i ragazzi della rosa meritano di giocare, mi danno tante garanzie e hanno sposato il concetto di non titolarità. Ci sarà in campo il capitano Matteo D’Alessandro al posto di Simone De Santis che riposerà un po’ e anche a centrocampo e in attacco cambierò qualcosa, compreso il pacchetto Under".

Campo di Termoli sempre particolarmente ostico?

"E’ un classico campo di Serie D dove è sempre difficile fare punti. E’ già un vantaggio se si esce con un pareggio, ma noi vogliamo provare a vincere. Lo faremo con i nostri mezzi, contro una squadra ben organizzata e strutturata, con un 5-3-2 dinamico e brava sui calci piazzati".

Due punti in tre partite con il gruppo delle favorite già davanti in classifica: manca solo l’Atletico Ascoli all’appello?

"Sappiamo che la nostra è stata una partenza a rilento, solo nei risultati non nelle prestazioni. Ci sono stati tanti aspetti positivi, ci sta mancando l’individuo nella scelta finale non solo per il gol, ma anche nel mettere la famosa ‘pezza’. Stiamo cercando una risposta collettiva per risolvere queste imprecisioni".

Domenica dopo la partita ha accennato alle difficoltà di allenarsi su un campo sintetico e poi giocare sull’erba naturale: non può però essere un alibi?

"Non deve esserlo, ma è un dato oggettivo. Sicuramente abbiamo pagato una fase di adattamento in queste prime tre gare. Eravamo abituati a giocare al Don Mauro Bartolini di Monticelli dove prendevamo subito ritmo. Il fatto di cambiare tra i sintetici di Monterocco e Venarotta e giocare poi una volta al del Duca e una volta a Castel di Lama ha facilitato chi è abituato ad un attacco diretto sfruttando i duelli nella seconda palla. Ma non deve essere un alibi".

Valerio Rosa