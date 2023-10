Caccia in zona vietata. Interviene la polizia

La polizia provinciale di Ascoli ha messo a segno domenica scorsa una operazione di contrasto all’attività di bracconaggio. Gli agenti, su segnalazione dei cacciatori sono intervenuti all’interno della zona di ripopolamento e cattura a Villa Cese di Castel di Lama per porre fine ad una attività venatoria. Appena ricevuta la segnalazione, la pattuglia, dopo aver individuato alcuni soggetti presenti con fucili e cani da ferma, ha proceduto al controllo e alla contestazione della condotta illecita, azione propedeutica alla procedura per erogare le relative sanzioni previste dalla normativa vigente. "L’attività di monitoraggio e di intervento posta in campo dalla Polizia Provinciale dimostra l’impegno attento e puntuale dell’Amministrazione Provinciale contro il fenomeno del bracconaggio che costituisce un pericolo per la salvaguardia dell’equilibrio ambientale del territorio" ha dichiarato il comandante Eugenio Vendrame.