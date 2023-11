Cacciatore scivola nel fosso: soccorso dai vigili del fuoco

Un cacciatore è scivolato nel fosso riportando una frattura alla caviglia ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Il fatto è accaduto alle 10.30 circa di ieri in contrada Cancello a Monterubbiano. L’uomo – un 58enne residente a Fermo – aveva raggiunto la località monterubbianese con i suoi cani da caccia. Mentre stava percorrendo l’area che costeggia un fosso, per cause accidentali, è scivolato riportando una frattura alla caviglia. Resosi conto di non potersi muovere autonomamente, l’uomo ha personalmente lanciato l’allarme ai soccorsi con il proprio cellulare, riuscendo a spigare all’operatore del numero di emergenza, la sua esatta posizione. Il luogo è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e dai vigili del fuoco di Fermo. Dopo essere stato recuperato dai pompieri, il cacciatore è stato affidato al personale sanitario per il primo soccorso, durante il quale non ha mai perso coscienza. Da qui, il suo trasferimento in ambulanza all’ospedale Murri di Fermo.

Paola Pieragostini