Cade mentre passeggia in sella a un asino, 30enne soccorso in eliambulanza

Ascoli, 26 agosto 2025 – Brutta caduta per un giovane di Arquata del Tronto mentre oggi pomeriggio si trovava in passeggiata in sella al suo asino. Le conseguenze per fortuna non sarebbero gravi, anche se per verificare strumentalmente lesioni non visibili nell’immediato e, soprattutto, per scongiurare complicazioni future più gravi, i sanitari del 118 che lo hanno soccorso hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il 30enne si trovava a Spelonga; nel pomeriggio ha deciso di fare una passeggiata in sella all’asino. Qualcosa deve però essere andato storto visto che improvvisamente è stato sbalzato a terra ed ha battuto piuttosto pesantemente. Chi si è accorto dell’accaduto ha immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari che, una volta giunti sul luogo dell’emergenza hanno effettuato i controlli previsti. Il ragazzo era cosciente e lo è stato anche al momento di essere caricato sulla lettiga dell’eliambulanza partita da Fabriano e diretta nel viaggio di ritorno al Trauma Center del Torrette ad Ancona. Qui sono stati programmati sul paziente tutti gli esami strumentali previsti in caso di cadute e impatti piuttosto importanti.