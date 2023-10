Cade con lo scooter: in ospedale

In sella al suo scooter, per evitare la collisione con un’auto che sopraggiungeva in senso vietato, ha frenato bruscamente ed è caduto rimanendo contuso a una gamba. Vittima dell’incidente L. G. di 62 anni, residente a San Benedetto. Il sinistro è accaduto intorno alle 11 di ieri in via Prati, nelle immediate vicinanze della Casa di cura Stella Maris, nel tratto a senso unico. Lo scooterista, improvvisamente, si è trovato di fronte la vettura, condotta da un 68enne, ed ha frenato: scivolando sull’asfalto il mezzo l’ha colpito a una gamba. Sul posto il 118 ha inviato un equipaggio della Croce Verde, la cui sede si trova proprio a poche decine di metri dal luogo dell’incidente. Il paziente è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso in codice giallo. Per i rilievi di legge è arrivata una pattuglia della polizia locale. La viabilità non ha subito disagi, trattandosi di una strada non particolarmente trafficata.