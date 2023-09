Cade con lo scooter in viale De Gasperi

Un giovane ascolano è rimasto vittima ieri pomeriggio di un incidente stradale avvenuto nel centro di Ascoli, per fortuna senza gravi conseguenze fisiche. Il ragazzo era in sella ad uno scooter e stava percorrendo viale De Gasperi. Una volta giunto all’altezza dell’ingresso principale del campo Squarcia nello spostarsi sulla sinistra ha urtato una vettura il cui conducente si stata dirigendo sulla sua sinistra per parcheggiare negli stalli a spina di pesce. Un impatto per fortuna non violento, col ragazzo che è scivolato a terra per circa una quindicina di metri. Subito soccorso da alcuni passanti, è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che giunti sul posto hanno effettuato le prime medicazioni alle escoriazioni riportate nel contatto con l’asfalto e poi lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per completare il quadro clinico. Al di là delle escoriazioni non avrebbe riportato comunque conseguenze importanti. In corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.