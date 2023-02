Cade da una pianta, paura per un uomo Ricoverato ad Ancona

E’ ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona un uomo di 57 anni di Folignano rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Lo sventurato era salito su una pianta in un terreno a Piane di Morro per eseguire alcuni lavori di potatura quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al 57enne. L’uomo è sempre rimasto cosciente, ma il fatto che aveva certamente riportato diversi traumi ha spinto i sanitari a disporre il trasferimento al Trauma Center di Ancona. Per questo è stata fatta giungere un’eliambulanza con la quale il paziente è stato trasferito in volo ad Ancona. Le sue condizioni non lo mettono in pericolo di vita. E’ comunque ormai prassi frequente il trasferimento in una struttura altamente specializzata come il Trauma Center di Ancona, anche solo in presenza di lesioni che, pur non mettendo a repentaglio la vita del paziente, vanno affrontate in tempi brevi.