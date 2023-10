Cade dal trattore, grave anziano

Si trova ricoverato in gravi condizioni a Torrette un uomo di 86 anni che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in un terreno a Cignano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13. L’anziano stava utilizzando un trattore che si è ribaltato scaraventandolo a terra. La fortuna ha voluto che il mezzo pesante non lo ha poi preso in pieno per cui le conseguenze, pur serie, non sono risultate mortali. Sul posto sono giunti i sanitari de 118 che hanno valutato le condizioni dell’agricoltore 86enne verificando la possibilità che avesse riportato traumi plurimi nel sinistro di cui è rimasto vittima. Alla luce degli accertamenti hanno deciso, anche in base al protocollo sanitario vigente, che era necessario affidarlo alle cure dei sanitari del Trauma Center ad Ancona. Per questo è stata allertata l’eliambulanza che ha provveduto a prendere in carico l’anziano e trasferirlo in volo al Torrette. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare il trattore.