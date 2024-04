Cade dalla bicicletta. Trasportato ad Ancona

Stava tornando a casa dopo una pedalata in bici lungo la pista ciclo pedonale fra Cupra e Grottammare quando, per cause in corso d’accertamento, è caduto battendo la testa. L’uomo A.R. di 62 anni, ex dipendente civile negli uffici della polizia locale di Grottammare, è stato trasportato all’ospedale di Ancona. E’ accaduto verso le 12 di ieri all’altezza del dream point sul 43° parallelo. Il paziente non ha perso completamente i sensi, ma le sue condizioni sono apparse subito di una certa delicatezza, considerato il trauma cranico e le ferite alla testa. La centrale operativa di Ascoli ha inviato sul posto un equipaggio della potes con medico a bordo e l’eliambulanza che è atterrata nell’area verde a nord della foce del torrente Tesino, dov’è avvenuto il trasbordo del sessantaduenne dall’ambulanza al velivolo. Secondo la prima ipotesi il ciclista potrebbe essere stato colto da un leggero mancamento che avrebbe provocato la rovinosa caduta con violento urto della testa sul cemento della pista.