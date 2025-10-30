Cade dalla gru e muore: "Sandro, persona di cuore"

Profondo cordoglio a San Benedetto, Monteprandone e in Vallata per la morte di Sandro Marzetti, 64enne, residente a Centobuchi. L’uomo, vittima dell’infortunio sul lavoro, lunedì stava lavorando in un giardino privato di via Monfalcone, alle spalle della farmacia Angelini, a due passi dal lungomare Trieste a San Benedetto. Esperto di giardini, era stato chiamato per trattare un paio di palme molto alte. Per eseguire l’intervento Sandro aveva noleggiato, come altre volte, un camion con cestello da una ditta di Porto d’Ascoli. Tutto stava filando liscio: era entrato con il mezzo nel cortile dietro la farmacia e con lo sbraccio della gru aveva raggiunto la sommità della palma che si trova nel giardino attiguo. Un’operazione che aveva eseguito già altre volte, ma lunedì il destino ha voluto che, nonostante le precauzioni adottate, imbracandosi al cestello per una maggiore sicurezza, l’estremità del braccio meccanico cedesse di schianto facendolo precipitare da notevole altezza. L’operatore ecologico è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Benedetto in condizioni disperate, è deceduto poco dopo a seguito dei devastanti traumi subiti, lasciando nella disperazione la moglie Roberta Evangelisti, i figli Marco e Filippo. I fratelli Federico che abita a Porto d’Ascoli e Giorgio che risiede a Rimini, hanno appreso la terribile notizia durante la notte. La salma di Sandro è stata composta nell’obitorio del Madonna del Soccorso dove, dopo la ricognizione cadaverica del medico legale, il Magistrato dovrà decidere se eseguire o meno l’esame autoptico.

"Oltre che essere mio cugino, ci sono gli studi insieme, all’Università di Bologna, dove anche Sandro si era laureato e le frequentazioni che abbiamo sempre avuto – racconta addolorato il cugino, avvocato Orlando Ruggeri – Lui era laureato in Scienze agrarie, inizialmente andavamo a caccia insieme, poi ha abbracciato l’ecologia e l’ambiente ed ha smesso ogni attività venatoria dedicandosi alla cura delle piante, dei giardini e degli animali. Mi diceva che la caccia non era più compatibile con il suo pensiero di naturalista". L’avvocato Ruggeri ripercorre velocemente il passato e il presente vicino al cugino Sandro e ricorda anche di aver perso due mesi fa, in modo ancora da chiarire, l’altro cugino, Mauro Marzetti, trovato morto in casa e sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. Tornando alla disgrazia capitata a Sandro, Orlando Ruggeri aggiunge: "Era persona buona, generosa, sempre disponibile, che amava la cura dell’ambiente e lo faceva con tanta passione. Era il cugino con cui ci vedevamo più spesso e ha lasciato in tutti noi un profondo dolore".

Marcello Iezzi