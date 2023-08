Cade e finisce contro il guard rail Paura per un 40enne in scooter

Cade dallo scooter: 40enne a Torrette. Brutto incidente per un uomo ieri pomeriggio a Castel di Lama, intorno alle 14. Mentre scendeva per la provinciale che dalla parte alta conduce a Villa Sant’Antonio, in località Olmo, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull’asfalto, sbattendo contro il guard rail. Un urto violentissimo, che gli ha provocato notevoli traumi su tutto il corpo. Paura tra le persone che hanno assistito all’incidente e che hanno subito chiesto aiuto. Ai primi soccorritori le condizioni del giovane uomo sono apparse molto serie, infatti subito è stato lanciato l’allarme, sul luogo sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure, ma viste le condizioni piuttosto serie dell’uomo hanno preferito allertate l’eliambulanza, che dopo pochi minuti ha atterrato nel campo sportivo di via Tevere, a Villa Sant’Antonio. L’ambulanza ha trasportato il ferito nel campo sportivo dove l’attendeva Icaro, i sanitari dopo averlo stabilizzato l’hanno condotto nel Trauma center di Torrette, le sue condizioni restano gravi. Sembra che l’uomo abbia riportato diversi traumi su tutto il corpo. Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza, anche i carabinieri della stazione di Castel d Lama, che stanno facendo tutti i rilievi per capire cosa sia accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che nell’incidente non siano coinvolti altri mezzi. m.g.l.