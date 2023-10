Cade e muore in ospedale:: "Era tranquilla"

"La signora non aveva necessità di attenzione particolare visto che quando mi sono allontanata per seguire un codice rosso lei dormiva e c’era un familiare". Così si è difesa una delle due imputate nel processo che si celebra davanti al tribunale di Ascoli a carico lei, un’infermiera, e di una operatrice sanitaria dell’ospedale Madonna del Soccorso, accusate di omicidio colposo in relazione alla morte di Maria Teresa Antonini, avvenuta il 12 gennaio 2018 all’ospedale sambenedettese. La signora Antonini, all’epoca 89enne, vi era stata accompagnata la sera del 10 gennaio per dolori lancinanti. I sanitari la sottoposero ad accertamenti, ma dopo due giorni morì. Emerse nel frattempo che l’anziana era caduta dalla barella dove riposava e per la Procura questo evento potrebbe aver avuto un ruolo importante nel decesso. Nell’ultima udienza entrambe le operatici sanitarie hanno avuto l’opportunità di dire la loro verità. L’infermiera ha spiegato che "nella catena di controllo è l’infermiere che osserva i pazienti, in particolare i più gravi quindi". Nel caso oggetto del processo, riferendo del suo operato l’infermiera ha aggiunto che "l’anziana aveva da poco assunto paracetamolo, era tranquilla e riposava in presenza di suo figlio, per cui mi sono allontanata per andare ad assistere un altro paziente ricoverato in codice rosso". Il fatto che la paziente non avesse necessità di una vigilanza particolare era emerso anche da altre testimonianze raccolte durante il processo. La capo infermiera in servizio quel giorno ha detto che la Antonini era vigile e attenta per cui non c’erano esigenze di vigilanza con la necessità di adottare particolari cautele nella linea di custodia. Secondo la perizia del prof. D’Ovidio, consulente della Procura, la donna è morta per "insufficienza cardio-respiratoria acuta irreversibile in stato infettivo e dopo fratture post traumatiche delle vertebre cervicali ed emorragia subracnoidea ed intraparenchimale in sede frontale destra e subarecnoidea in sede occipitale sinistra". Dunque la caduta ha avuto un peso importante, ma D’Ovidio conclude: "L’anziana non rientrava, secondo una scala di valutazione di rischio di Conley, in un alto rischio di caduta, non essendo in stato di alterazione mentale tale da richiedere una supervisione particolarmente elevata".

p. erc.