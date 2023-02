Preoccupazione nella notte per una pensionata che è caduta e che non riusciva ad alzarsi dal pavimento. I vicini hanno udito le sue urla ed hanno fatto scattare i soccorsi. E’ accaduto intorno alle tre della notte fra mercoledì e giovedì in un appartamento in via Roma. La donna, non più giovane, si era alzata dal letto ed è caduta. Non riuscendo ad alzarsi, non si è persa d’animo ed ha iniziato a chiedere aiuto a voce alta, fino ad urlare. I vicini hanno cercato di aiutarla, ma la porta era chiusa a chiave dall’interno così hanno chiamato i vigili del fuoco che sono giunti sul posto e sono riusciti ad aprire l’ingresso dell’alloggio assistendo la poveretta fino all’arrivo dell’ambulanza con i soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118. La donna è stata stabilizzata e poi trasportata al Pronto soccorso per gli accertamenti, al fine di verificare le sue condizioni di salute. Sono casi che si verificano con una certa frequenza, purtroppo e quando a cadere sono persone sole la situazione si complica.