Cade in casa, anziana a Torrette

Caduta in casa per un’anziana, interviene l’eliambulanza. Erano circa le 12 di ieri quando una 81enne, residente in contrada Ripa Vecchia di Montefortino, che si stava accingendo al pranzo del primo dell’anno per cause accidentali è caduta sbattendo il volto violentemente a terra. I familiari allarmati si sono subito prodigati per assisterla ed hanno chiesto aiuto al 118, sul posto sono accorsi i sanitari e la Potes di Amandola, che in pochi minuti hanno prestato le prime cure dalla signora e dopo averla stabilizzata e valutate le condizioni, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata qualche minuto più tardi in un terreno poco distante dall’abitazione dell’anziana donna. Al momento dell’imbarco la donna era vigile, ma è stata trasferita in codice rosso a Torrette di Ancona: a preoccupare una sospetta frattura, ma soprattutto il colpo ricevuto alla testa.

a.c.