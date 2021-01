Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), 2 gennaio 2021 - Lotta tra la vita e la morte la donna di 99 anni che questa mattina, intorno all'ora di pranzo, è rimasta coinvolta in un grave incidente domestico. Si trovava in casa, a Collefalciano, piccola frazione nel comune di Acquasanta Terme, quando si è trovata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la donna, dopo essersi addormentata davanti al camino, sia caduta in avanti: nell’incoscienza del sonno, è letteralmente piombata nel fuoco senza rendersi conto di nulla.

Era ancora addormentata all’interno del suo focolare, quando le fiamme hanno iniziato a divampare dai capelli per poi propagarsi rapidamente sui vestiti. Quando ha rispeso coscienza, l’anziana signora, stremata dal dolore, ha iniziato a urlare forte, ma il fuoco le aveva ormai ustionato gravemente il viso, la testa, la pancia e la schiena. Il suo grido d’aiuto, però, non è rimasto inascoltato. I familiari che erano in casa si sono precipitati da lei per prestarle soccorso, aiutandola a spegnere le fiamme che continuavano a divampare.

Sono stati loro, in preda al panico, a chiamare immediatamente i soccorsi, salvandola da morte certa. Vista la gravità della situazione, acuita anche dall’età avanzata della ferita, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato subito un’ambulanza sul posto, allertando nel contempo ‘Marche Soccorso’ per richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Icaro ha spiccato il volo dalla base di Fabriano per raggiungere il luogo dell’incidente nel giro di una manciata di minuti.

Nel frattempo, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Ascoli, sopraggiunti insieme ai carabinieri della Stazione di Acquasanta. I pompieri, chiamati per scongiurare l’ipotesi di un incendio, hanno aiutato il personale del 118 a stabilizzare la ferita, verificando contestualmente che non vi fossero problemi legati al sistema di accensione e alimentazione del fuoco. Per fortuna, le fiamme non hanno coinvolto altre parti dell’abitazione e non si è sviluppato nessun rogo.

Purtroppo, però, la paziente era in condizioni molto gravi: si trovava in uno stato di semicoscienza e riusciva a malapena a lanciare deboli lamenti. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la ferita è stata quindi intubata e poi issata a bordo dell’elicottero, partita intorno alle 13 alla volta dell’ospedale Torrette di Ancona. È lì che la donna si trova ora ricoverata in prognosi riservita, lottando tra vita e la morte.