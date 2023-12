Cade nel pozzo profondo 7 metri. Scene da film

Cade nel pozzo profondo sette metri e viene salvato dal personale dei vigili del fuoco di San Benedetto al termine di un intervento complicato e rischioso. Vittima dell’infortunio un cittadino d’origini albanesi di 37 anni, che lavora nella rivendita di auto usate all’angolo tra la statale Adriatica e via Monte Aquilino, in zona Ragnola. Il giovane è stato trasportato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza. L’episodio è accaduto a metà mattina di ieri. Il pozzo, di un metro di diametro, per fortuna asciutto, non era protetto, a quanto pare, e il giovane, accidentalmente, vi è precipitato per un’altezza di sette metri riportando alcuni danni, che saranno valutati dai medici della traumatologia dell’ospedale dorico. Le grida hanno richiamato l’attenzione di alcune persone che hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto, un equipaggio della Potes-118, una pattuglia dei carabinieri e alcuni agenti della polizia locale che hanno chiuso l’accesso alla via Monte Aquilino intasata da mezzi di soccorso.

Tutti i camion e poter della Picenambiente, che dovevano rientrare in sede, sono rimasti bloccati lungo la nazionale e la strada panoramica per Acquaviva Picena, generando, inevitabilmente, disagi alla viabilità sulla Ss 16. Soccorrere l’uomo non è stato semplice. Come prima azione un vigile del fuoco, con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), si è calato nel pozzo per imbragare il paziente. L’ha fatto munito di autorespiratore, qualora nel pozzo vi fosse stato del gas, sia per la sicurezza dell’operatore e sia per quella del giovane ferito. I rilievi strumentali hanno poi accertato che la presenza di ossigeno non era rarefatta per cui le operazioni si sono svolte senza correre rischi, almeno sotto questo aspetto.

I pompieri hanno poi fatto arrivare dal comando provinciale di Ascoli, l’autoscala per tirare l’infortunato in verticale perfetta, in modo da evitare urti contro le pareti del pozzo. Una volta in superficie, il trentasettenne è stato messo sulla barella spinale ed affidato ai sanitari del 118 che l’hanno stabilizzato prima di metterlo a bordo dell’Eliambulanza atterrata nel terreno poco distante. Codice rosso di secondo livello, la prima prognosi formulata sul posto. Ora proseguiranno gli accertamenti da parte degli organi interessati per verificare lo stato del pozzo nel momento in cui è avvenuto l’infortunio.

Marcello Iezzi