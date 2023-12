Cade nell’autobus dopo brusca frenata: donna in ospedale

Una donna di 68 anni, R. L. della zona, che viaggiava a bordo di un pullman di linea, è rimasta contusa dopo la caduta a seguito di una brusca frenata del conducente, per evitare la collisione con due mezzi rimasti coinvolti in un incidente stradale. E’ accaduto nella tarda mattina di ieri lungo la statale Adriatica al Km 377, ingresso sud di Cupra Marittima, vicino all’area di servizio Beyfin. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale, si sono scontrati un furgone e un’auto; il conducente di quest’ultima si è allontanato facendo perdere le sue tracce. L’autista del pullman, per evitare di rimanere coinvolto nel sinistro, ha dovuto bloccare e la passeggera è rimasta contusa. Sul luogo dell’incidente la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della Croce Verde di San Benedetto i cui sanitari hanno stabilizzato la paziente e l’hanno trasportata in codice giallo al Pronto soccorso. La viabilità, in quel momento piuttosto intensa, ha subito rallentamenti e per dare man forte alla polizia locale, anche per le ricerche dell’auto, è arrivato un equipaggio del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri della compagnia di San Benedetto.