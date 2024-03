Cade pezzo d’intonaco alla piscina Gregori

La riqualificazione della piscina comunale non può più aspettare. Dopo i fatti più recenti, eventuali rinvii rappresenterebbero una forma di negligenza nei confronti di un impianto che attende di essere messo a posto da anni. L’ultima – pessima – notizia è che, nei giorni scorsi, un frammento di intonaco è caduto lungo il corridoio al confine fra gli spogliatoi del personale e dei visitatori. Un pezzo di modeste dimensioni, e per fortuna nessuno si è fatto male. Ma il problema sarebbe da collegare, fa sapere il comune, alle piogge degli ultimi giorni e quindi all’acqua infiltratasi nelle fessurazioni presenti da tanto, troppo tempo. Un episodio che potrebbe ripetersi, e quindi in quale altro modo tutelare gli utenti, se non avviando i lavori alla cosiddetta ‘terra di mezzo’? Il problema, ieri, è stato segnalato a mezzo social dal consigliere Nicolò Bagalini, ma era stata Luciana Barlocci a protestare, per mesi, per lo stato delle cose alla ‘Gregori’. Dal canto suo, l’amministrazione dichiara di aver interdetto l’accesso al piano superiore del complesso, senza compromettere l’operatività dell’impianto natatorio.

"Va sottolineato – scrivono gli assessori Tonino Capriotti e Cinzia Campanelli - che questi spazi non sono stati minimamente considerati, come il buon senso avrebbe chiesto, nella progettazione della copertura e quindi non interessati dalla ristrutturazione che ha portato alla riapertura della piscina nel febbraio 2023. Proprio per questo motivo l’amministrazione ha già stanziato circa 400mila euro per intervenire a breve in quella zona oltre ai già stanziati e spesi 250mila per la sistemazione di altre zone tra cui la copertura posta a est anch’essa non prevista nella progettazione". L’esecutivo mette in chiaro quali siano le cause di quanto accaduto: "Verosimilmente – continuano gli assessori - il danno va correlato con le piogge dei giorni precedenti poiché quest’area si trova sotto la gradinata sud che si affaccia sulla vasca esterna. Forse nella progettazione della copertura occorreva avere uno sguardo a 360 gradi su tutte le aree critiche annesse alla vasca interna". E ora? Adesso i tempi vanno accorciati, e il comune lo sa bene, tanto che le procedure per l’assegnazione dei lavori alla terra di mezzo, già in queste ore, sarebbero state accelerate. Inizialmente si era previsto di avviare il cantiere d’estate, anche perché adesso manca proprio il progetto esecutivo, nonché il bando per l’appalto. Perché attendere tanto? Perché un quarto dello stanziamento – 100mila euro, concessi dalla regione - è stato riconosciuto ufficialmente solo a inizio anno. Tuttavia sono stati in molti a notare che, nell’attesa, il cantiere avrebbe potuto comunque prendere forma. L’intervento quindi verrà anticipato e partirà in primavera, ma date certe ancora non ci sono.

Giuseppe Di Marco