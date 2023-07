Cade scendendo dal trattore, ferito un anziano

Infortunio nelle campagne di Acquaviva Picena. E’ accaduto nella tarda mattina di ieri in contrada Fonte Pezzana e n’è rimasto coinvolto l’anziano G. C. di 89 anni, che è caduto scendendo dal suo trattore. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso di San Benedetto per accertamenti, poiché aveva difficoltà a muovere un arto inferiore. Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, l’agricoltore dopo aver eseguito alcune attività nel suo terreno, ha spento il mezzo agricolo e mentre stava scendendo è scivolato ed è caduto a terra subendo, presumibilmente, danni al femore o al bacino.

L’infortunio è accaduto in aperta campagna, per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per affiancare l’equipaggio della Potes -118, che da solo avrebbe avuto difficoltà a trasportare il paziente fino all’ambulanza. L’uomo è rimasto sempre vigile ed è stato ricoverato in codice giallo traumatico.

In questi giorni parecchi sono stati i malori registrati soprattutto tra chi, nonostante le temperature torride, era costretto a lavorare in campagna.