Cade su una buca, ciclista al Mazzoni . Torna la polemica sulla Provinciale

Un giovane ciclista è rimasto ferito nella mattinata di ieri, lungo la strada provinciale Mezzina, dopo essere caduto a seguito di una buca. Il giovane era in sella alla sua bici in direzione Castel di Lama, quando ha raccontato, ha preso una buca che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e poi è caduto rovinosamente a terra, solo per fortuna non ha battuto il capo sul muretto della strada. . L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30. L’impatto con l’asfalto gli ha provocato profonde lesioni. Subito gli amici lo hanno soccorso, il giovane era vigile, ma dolorante e quindi sono stati allertati i soccorsi, sul posto si è sopraggiunta anche un’auto medicalizzata di passaggio, che ha prestato le prime cure, ha stabilizzato il giovane, poi è arrivata l’ambulanza, che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per gli accertamenti radiografici. Il giovane ha riportato diversi traumi, alle ginocchia, alla scapola, ma solo per fortuna le conseguenze non sono state gravissime. L’incidente mette in evidenza le pessime condizioni in cui giace il manto stradale della strada provinciale Mezzina, pieno di buche e di avvallamenti, ad aggravare la situazione è la totale mancanza di manutenzione della strada, l’erba è cresciuta a dismisura, sulle scarpate e sulla rotatoria, paradossalmente i segnali verticali sono completamenti coperti. Urge un intervento urgente per ristabilire le minime condizioni di sicurezza dell’importante arteria che collega Ascoli all’entroterra e la zona industriale di Campolungo a quella del Tesino.

m.g.l.