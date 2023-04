Cade un albero, Cuprense interrotta

Traffico interrotto per lungo tempo nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Cuprense, all’inizio della strada cosiddetta strada "dell’Otto" appena sotto le mura della città. La pioggia deve aver ammorbidito così tanto il terreno che è caduto un grande albero, trascinandosi dietro altre due piante che si trovavano a breve distanza. Un camion in transito è stato colpito di striscio ed ha subito danni alla cabina di guida nella zona dello specchietto retrovisore esterno. Sul posto, intorno alle 15,30, sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto che hanno lavorato per circa tre ore coadiuvati dall’operaio del comune con l’impiego di un trattore e poi la pattuglia dei carabinieri che si è occupata della viabilità. Una volta spostati gli alberi sul bordo della carreggiata la strada è stata riaperta a senso unico alternato fino alle 17,30 circa, quando i lavori sono completamente terminati e la provinciale riaperta definitivamente.