Cadute e malori: due donne e un ragazzino aiutati dal soccorso alpino

Pomeriggio di interventi per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Montefortino, unitamente al personale dei vigili del fuoco. Intorno alle 17,di ieri, in località "Lago di Pilato" hanno soccorso una donna di 52 anni, residente a Montefortino, che stava facendo un’escursione in montagna. Mentre percorreva il tratto denominato "Svolte", ha messo un piede in fallo ed ha subito la frattura di Tibia e Perone. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino di Montefortino insieme ai pompieri che hanno assistito la donna e chiesto l’intervento dell’elicottero Icaro 2, che ha fatto scendere con il verricello il Tecnico di Elisoccorso e il medico anestesista, i quali hanno stabilizzato la paziente, poi trasferita all’ospedale di Fabriano. Mentre i soccorritori scendevano per tornare alla base, a Foce di Montemonaco si sono imbattuti in altra donna, turista, che aveva appena subito la distorsione di un ginocchio, per cui è stata assistita fino al punto di partenza. In precedenza gli operatori del Soccorso Alpino avevano fatto un altro soccorso, questa volta sulla Cresta di Monte Sibilla, dove un ragazzino in escursione insieme ai genitori era stato colto da un malore. Con l’eliambulanza il giovanissimo è stato vericellato sull’elicottero e poi trasportato al Pronto soccorso di Ascoli.