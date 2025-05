‘Caffè Letterario Meletti’:: "Ad Ascoli personaggi di spicco"

Presso la Libreria Rinascita di Ascoli, è stato presentato il calendario degli appuntamenti per il 2025 del ‘Caffè Letterario Meletti’. Gli eventi in programma sono stati organizzati dall’associazione culturale ‘AGAPE’ (Accademia Caffè Letterari d’Italia e d’Europa), dal Centro Poesia Marche, da Fidapa Ascoli e dall’Istituto Musicale ‘Spontini’. Sono intervenuti all’incontro Franca Maroni (poetessa e coordinatrice del ‘Caffè Letterario Meletti’) ed Eugenio Ravo (attore e poeta). Il Caffè Letterario 2025 avrà tre appuntamenti, il primo c’è stato ieri, gli altri saranno, il 4 luglio e il 10 ottobre. "Per l’evento di luglio si aspetta la conferma della partecipazione di un candidato al Premio Nobel. Mentre ad ottobre ci sarà un evento tutto dedicato alla poesia femminile e alla poetessa Maria Luisa Spaziani (fondatrice del Centro Poesia Marche), che ci ha lasciato lezioni di vita molto forti". "Il presidente dei Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, Antonio Lera – ha aggiunto la poetessa Maroni – dedica al ‘Caffè Letterario Meletti’ grande interesse e attenzione, per il prestigio e l’importanza che ha acquisito in pochi anni all’interno dei Caffè Letterari d’Italia e ha in serbo personaggi di spicco da portare ad Ascoli. Si ringraziano per la collaborazione Maurizio Frascarelli (presidente della Fondazione Carisap), Anna Maria Rozzi (amministratrice della Fondazione), Giovanni Colannino (direttore di sala del Caffè Meletti) e Rosa Maria Amatucci (presidente Fidapa)".

Giuliano Centinaro